Le Real Madrid s'est baladé face au Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain est déjà en grand danger dans cette campagne de Ligue des champions. Reparti bredouille de Wolfsburg, le PSG s'est de nouveau incliné ce jeudi soir, cette fois face au Real Madrid (1-2). Dotées d'un calendrier particulièrement relevé, les Parisiennes vont devoir très vite se ressaisir pour espérer se hisser au tour suivant.

Paris Saint-Germain 1-2 Real Madrid

Buts : Ajibade (58e) pour les Parisiennes // Feller (29e), Redondo (45e+2) pour les Merengues

Lourdement défait lors de la première journée de Ligue des champions face à Wolfsburg (4-0), le Paris Saint-Germain avait l’obligation de réagir sur sa pelouse face au Real Madrid qui arrivait a contrario plein de certitudes après avoir giflé la Roma (6-2) la semaine dernière. Décevantes depuis le début de la saison, les Parisiennes se sont logiquement inclinées 1 à 2 au terme des 90 minutes face à des Madrilènes qui ont su faire parler leur efficacité dans les deux surfaces.

La redoutable efficacité madrilène

Les semaines se suivent et se ressemblent pour les Parisiennes. Animées de bonnes intentions en début de rencontre, les protégées de Paulo César n’ont toutefois pas réussi à transformer leur bonne entame de match, à l’image de Merveille Kanjinga dont les tentatives ont à chaque fois trouvé les gants de Merle Frohms ou le pied d’une défenseure madrilène (2e, 8e), tout comme la tentative lointaine d’Élisa De Almeida (22e). La sortie de Frohms sur blessure (16e) peu après le quart d’heure de jeu aurait pu déstabiliser les Merengues, mais il n’en fut rien, bien au contraire.

En difficulté dans le secteur défensif depuis le début de la saison, cette rencontre n’a pas dérogé à la règle du côté des Parisiennes. La charnière en particulier s’est montrée beaucoup trop passive sur le centre Yasmim, permettant à Naomie Feller, fraîchement rappelée en équipe de France par Laurent Bonadei, de passer devant Griedge Mbock pour dévier le ballon à bout portant et trouver le petit filet opposé (0-1, 29e). Une ouverture du score qui a désinhibé les Madrilènes qui ont continué de pousser pour inscrire le but du break. Mission réussie dans le temps additionnel de la première période avec, certes, un peu de chance. Particulièrement en jambe Feller a réussi à prendre de vitesse De Almeida dans le couloir gauche, avant de piquer son centre pour Caroline Weir qui a obligé Mary Earps à dévier le ballon sur son montant, mais Alba Redondo a profité de la passivité de la défense parisienne pour catapulter le cuir au fond des filets (0-2, 45e+2).

⚽ Alba Redondo offre le break au Real Madrid face au PSG (2-0) ! #PSGRMA #lequipeFOOT pic.twitter.com/z7eAW0Fq4Y — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 16, 2025

Le but de l’espoir

Vexées, les Parisiennes ont tenté de réagir pour recoller au score durant le second acte. C’est d’abord Jennifer Echegini qui s’est illustrée sur une frappe lointaine détournée en corner par Misa Rodríguez (56e). Les corners auraient pu être l’arme secrète des joueuses de la capitale, à l’instar de celui qu’Eva Navarro a failli propulser dans son propre but (56e), mais c’est finalement sur un centre de Sakina Karchaoui, à la suite d’un corner frappé par Echegini, que l’espoir a rejailli. Totalement oubliée par la défense madrilène, Rasheedat Ajibade plus que discrète depuis le début de la rencontre est parvenue à réduire l’écart (1-2, 58e).

⚽ BUT D'AJIBADE, qui réduit l'écart au score du PSG face au Real Madrid (1-2) !#lequipeFOOT #PSGRMA pic.twitter.com/gf9MCgmsPR — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 16, 2025

Les Madrilènes sont toutefois parvenues à contrôler le tempo de la rencontre jusqu’au coup de sifflet final, empêchant les Parisiennes de recoller au score. Avec ce nouveau succès, les protégées de Pau Quesada continuent sur leur lancée avant d’affronter lors de la prochaine journée l’autre club parisien engagé dans la compétition, le Paris FC qui comme son homologue du PSG reste sur deux revers consécutifs en C1. Pour la troisième journée, les protégées de Paulo César se déplaceront sur la pelouse de Manchester United qui continue de surfer sur sa bonne dynamique en championnat, comme en Ligue des champions.

Paris Saint-Germain (3-5-2) : Earps – Mbock, Samoura, De Almeida – Carmona, Karchaoui, Diakité (Groenen, 90e+1), Echegini (Jourde, 81e), Ajibade – Elimbi Gilbert (Graziani, 77e), Kanjinga (Leuchter, 90e+1). Entraîneur : Paulo César.

Real Madrid (4-2-3-1) : Frohms (Rodríguez, 16e) – Navarro, Lakrar, Mendez, Yasmim – Toletti, Angeldal – Weir, Caicedo (Del Castillo, 62e), Feller (Santiago, 76e) – Redondo (Däbritz, 62e). Entraîneur : Pau Quesada.

Le Real Madrid et l’Atlético en démonstration, Chelsea freiné par Twente