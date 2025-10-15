S’abonner au mag
Le Paris FC se fait écraser par Chelsea

  Chelsea 4-0 Paris FC

Buts : Baltimore (sp, 31ᵉ), Kaneryd (39ᵉ), Thompson (47ᵉ) et Cuthbert (63ᵉ)

Une gifle.

Incapable de battre Louvain pour son entrée en lice en C1 féminine, le Paris FC n’a pas fait le poids face à Chelsea lors de la deuxième journée de la phase de ligue ce mercredi (4-0). Dépassées dans tous les secteurs de jeu, les Parisiennes craquent une première fois après la demi-heure de jeu suite à une faute d’Anaële Le Moguedec sur Sjoeke Nusken. Un penalty est sifflé et transformé par l’ancienne Parisienne Sandy Baltimore (31ᵉ). Il ne faut ensuite que huit minutes pour que les joueuses de Sonia Bompastor ne doublent la mise : suite à un numéro d’Alyssa Thompson côté gauche, cette dernière centre en direction de Rytting Kaneryd, qui n’a plus qu’à claquer un coup de tête pour tromper Mylene Chavas (39ᵉ).

K.O debout

Au retour des vestiaires, le Paris FC, encore sonné par ces deux pions, peine à exister. Les Blues, en mode rouleau compresseur, font de nouveau trembler les filets en début de seconde période par l’Américaine Thompson (47ᵉ). Le cauchemar ne s’arrête pas là. Sur un corner, une première fois dévié par Sam Kerr, Erin Cuthbert met le coup de grâce avec de la réussite (63ᵉ). Fantômatique, le PFC, qui n’est pas parvenu à cadrer la moindre frappe, passe tout près de la correctionnelle mais la barre transversale empêche Guro Reiten de participer au festival (75ᵉ). Le score en restera là. Deuxième match sans victoire pour les partenaires de Clara Mateo qui devront réagir début novembre face au Real Madrid.

Une victoire face à l’OM ce week-end pour tourner la page ?

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

