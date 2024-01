Chelsea brise les rêves européens du Paris FC

Paris FC 0-4 Chelsea FC

Buts : Kirby (10e), Fishel (37e), Reiten (74e) et Mjelde (80e) pour les Londoniennes

Pas de miracle.

Le Paris FC n’a pas réussi l’exploit à Charléty et s’est incliné 4-0 face à une équipe B de Chelsea. Les joueuses de Sandrine Soubeyrand ont pris une leçon de réalisme et d’expérience et disent adieu à la Ligue des champions, malgré une belle première campagne européenne. Après dix premières minutes pleines de suspense, où physiquement les Londoniennes ont dominé, les Parisiennes se réveillent quand Lou Bogaert lance Julie Dufour dans la profondeur. Sans succès (6e). Première vendange que les joueuses du Paris FC paient cash : sur une grosse bourde défensive, Jelena Čanković trouve Fran Kirby au second poteau qui remet de la tête du haut de son mètre 57 (0-1, 10e). Chelsea passe tout proche de doubler la mise dans la foulée, sur un trois-contre-deux mal négocié par Aggie Beever-Jones, qui manque son face-à-face (15e). Le momentum de Chelsea passé, le PFC enchaîne les occasions : une frappe surpuissante de Gaëtane Thiney frôlant la transversale (20e), Mathilde Bourdieu butant sur Zećira Mušović (21e), Clara Mateo avec une frappe trop croisée (25e), Celina Ould Hocine prenant sa chance de loin (28e). Au total, huit tirs pour le Paris FC en moins de 20 minutes. Puis nouvelle punition : après une occasion parisienne, Chelsea contre-attaque, Čanković fait danser Julie Soyer et trouve Mia Fishel de la tête (0-2, 37e). Avant la pause, Mateo et Dufour s’essaient à l’entrée de la surface (43e et 45e), sans plus de succès.

Les Parisiennes poursuivent sur leur lancée au retour des vestiaires, avec une Clara Mateo lancée sur le côté droit qui remet en retrait pour Julie Dufour sans accrocher le cadre (48e). Il faudra ensuite un exploit d’Ould Hocine derrière pour éviter un nouveau pion des Blues (52e). Les Londoniennes elles ne tremblent pas et font rentrer du beau monde. Guro Reiten, entrée à la 63e, vient sceller le sort de la rencontre sur une grosse incompréhension entre Chiamaka Nnadozie et Julie Soyer (0-3, 74e). Puis la Norvégienne vient délivrer un sublime corner pour la tête de Maren Mjelde (0-4, 80e). Leçon d’efficacité des joueuses d’Emma Hayes, avec 6 tirs, 4 cadrés, 4 buts. Tout l’inverse du Paris FC, qui cumule 13 tirs, pour un cadré. Le fameux manque d’expérience européenne. Le rival Häcken s’imposant dans le même temps face au Real Madrid, les Parisiennes restent bloquées à la troisième place du classement de leur groupe, avec 7 points et des esprits marqués. Cela ne sera pas suffisant.

Seul point positif de la soirée parisienne : le record d’affluence battu par le Paris FC féminin avec 13 274 spectateurs.

Paris FC (4-3-3) : Nnadozie – Bogaert (N’Dongala, 86e), Greboval, Ould Hocine, Soyer – Le Mouël (Korošec, 67e), Corboz, Thiney – Dufour (Bussy, 75e), Bourdieu (Ribadeira, 75e), Mateo (Fleury, 86e). Entraîneure : Sandrine Soubeyrand.

Chelsea FC (4-2-3-1) : Mušović – Lawrence, Buchanan, Mjelde, Périsset (Charles, 81e) – Nüsken, Ingle – Kirby (Kaneryd, 63e), Čanković (Reiten, 63e), Beever-Jones – Fishel. Entraîneure : Emma Hayes.

