C1 (F) : Chelsea se contente du nul face à l’Ajax pour se qualifier en demies

Buts : Ramírez (33e) pour les Blues // Grant (65e) pour les Ajacides

Il n’y avait pas vraiment de suspense à Stamford Bridge.

Après avoir triomphé 0-3 à Amsterdam mardi dernier, Chelsea s’est contenté d’un match nul (1-1) ce mercredi face à l’Ajax à l’occasion de ce quart de finale retour de la Ligue des champions. Ce n’est pas parce que les Anglaises avaient déjà neuf orteils en demi-finales qu’elles se sont recroquevillées devant leur surface. Ce sont même elles qui ont ouvert le score, en profitant d’une perte de balle haute des Amstellodamoises. Guro Reiten a alors décalé Mayra Ramírez sur sa gauche et vu la Colombienne ajuster la gardienne.

It's a first European goal for Mayra Ramírez! 🇨🇴 Chelsea are clear… 🏃‍♀️💨

— DAZN Football (@DAZNFootball) March 27, 2024