Pour plus de sécurité, les joueuses de Chelsea arrêteront de signer des autographes

Coup de blues en vue pour les fans de Chelsea.

La section féminine du club de Chelsea a pris la décision de stopper les autographes et les photos sur le terrain de Kingsmeadow, l’antre des Blues. L’attrait croissant pour le foot féminin outre-Manche est une des principales conséquences de cette décision. « Il y a eu des occasions la saison dernière qui ont conduit à des inquiétudes concernant la sécurité des supporters et des joueurs, en grande partie en raison du nombre croissant de personnes à la recherche de signatures et de selfies avant et après les matchs, a déclaré le club londonien auprès de la BBC. Les jours de match sont devenus dangereux à l’intérieur et à l’extérieur du stade, et les joueuses sont victimes d’abus inutiles s’ils ne s’arrêtent pas. »

Une autre alternative va être mise en place pour faire perdurer ce lien entre les supporters et les joueuses. Les Anglaises feront maintenant un tour de terrain après chaque rencontre à domicile. Des journées réservées aux fans seront également organisées au cours de la saison pour l’équipe de Sonia Bompastor.

Voilà un pays où le foot féminin s’est développé.

