Sam Kerr et Chelsea dévissent le Paris FC

Chelsea 4-1 Paris FC

Buts : Kerr (31e, 48e, 55e) et Ingle (90e+1) pour les Blues // Gréboval (38e) pour les Parisiennes

Kerr et net.

Le Paris FC devra encore attendre avant de décrocher son premier point en phase de groupes de la Ligue des champions. Une semaine après avoir chuté contre Häcken à Charléty (1-2), les protégées de Sandrine Soubeyrand ont subi la loi de Chelsea (4-1), jeudi soir. Et cela en grande partie à cause de Sam Kerr. Déjà buteuse contre le Real Madrid huit jours plus tôt (2-2), l’internationale australienne s’est fendue cette fois d’un retentissant triplé. L’attaquante londonienne a d’abord fait parler son efficacité clinique dans la surface, en déviant à la perfection un centre rentrant de Lauren James (1-0, 31e) puis en convertissant un service de Johanna Rytting Kaneryd (2-1, 48e). Mais l’on retiendra surtout son troisième but, une frappe lobée des vingt mètres qui a pris Chiamaka Nnadozie de court (3-1, 55e). Du grand art, tout simplement.

L’affaire était donc pliée avant l’heure de jeu. Pourtant, les Parisiennes n’avaient pas démérité jusqu’alors. Bien que dominées, elles avaient réussi à recoller avant la pause grâce à une tête de Théa Gréboval (1-1, 38e). Elles auraient même pu prendre l’avantage dès le retour des vestiaires, mais Mathilde Bourdieu a buté sur Ann-Katrin Berger (47e). Le tournant du match, sans doute, puisque Kerr a redonné l’avantage à sa formation dans les secondes qui ont suivi. Et comme si cela ne suffisait pas, Sophie Ingle a corsé l’addition en fin de match (4-1, 90e+1). Pour Paris, le rude apprentissage de la C1 se poursuit. Les partenaires de Clara Mateo tenteront de débloquer leur compteur contre le Real, le 14 décembre.

Après le PSG, le PFC : jeudi noir pour les joueuses de la capitale.

Chelsea (4-2-3-1) : Berger – Lawrence, Buchanan (Mjelde, 83e), Carter, Charles – Cuthbert, Nüsken (Ingle, 59e) – Rytting Kaneryd, Fleming (Kirby, 46e), James (Perisset, 75e) – Kerr (Fishel, 75e). Entraîneuse : Emma Hayes.

Paris FC (4-3-3) : Nnadozie – Soyer, Sissoko (Hocine, 82e), Gréboval, Bogaert (Abdullina, 70e) – Korošec (Le Mouël, 61e), Thiney, Corboz – Mateo, Bourdieu (Fleury, 61e), Dufour (Bussy, 82e). Entraîneuse : Sandrine Soubeyrand.

Le Paris FC démarre mal face à Häcken