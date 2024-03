Sam Kerr poursuivie pour outrage à caractère raciste

De la jaquette de FIFA aux pages judiciaires.

En février 2025, l’attaquante australienne Sam Kerr devra passer devant les juges au Royaume-Uni, accusée d’outrage à caractère raciste sur un agent de police. Elle a déjà plaidé non coupable pour cette accusation. Le 30 janvier 2023, après une victoire de Chelsea sur Liverpool en Coupe d’Angleterre (3-2) où Sam Kerr avait marqué tous les buts, l’attaquante des Blues aurait, selon les autorités, eu un comportement « menaçant, offensant et insultant » envers l’agent après un litige concernant une course en taxi à Twickenham. James Johnson, directeur général de la fédération australienne, a réagi à ces accusations qu’il juge « préoccupantes » et « très sérieuses ». « Il s’agit de racisme et il n’y a pas de place pour le racisme dans notre sport », a-t-il insisté. Il prend quand même la défense de sa joueuse en estimant qu’il faut « respecter les droits » de Sam Kerr.

La meilleure buteuse de l’histoire de l’Australie (69 buts en 128 sélections) encourt une amende, voire une peine de prison.

Après 641 jours d’absence, Macario n’a eu besoin que de six minutes pour marquer