Sam Kerr titulaire avec l’Australie face à l’Angleterre

Au meilleur des moments.

Alors que cette Coupe du monde 2023 est sevrée des ses stars, Sam Kerr est enfin titulaire avec l’Australie. Touchée au mollet gauche depuis le début de la compétition, la légende et capitaine, qui a déjà gratté quelques minutes face aux Bleues en quarts, est alignée d’entrée ce mercredi à Sydney par son sélectionneur Tony Gustavsson.

📋 Your Semi-Final Starting XI ✅

We make two changes to our team that will take on England 👊#Matildas #FIFAWWC #TilitsDone pic.twitter.com/NEqsaHFX2j

— CommBank Matildas (@TheMatildas) August 16, 2023