La meilleure équipe actuelle d'Australie est néo-zélandaise

Il se passe Koala ?

C’est une histoire belge qui se passe dans l’hémisphère sud. Fondé en 2024, Auckland FC disputait cette saison sa toute première campagne professionnelle en A-League, un championnat que même Valère Germain a voulu quitter. Moins d’un an après ses débuts officiels, il termine en tête de la saison régulière.

L’aventure avait pourtant commencé comme un saut dans l’inconnu. Le but était d’inviter deux clubs néo-z dans le championnat australien et Auckland a eu cet honneur avec Wellington Phoenix. Le 19 octobre 2024, ils disputent leur tout premier match face au Brisbane Roar dans un Mount Smart Stadium, leur stade, plein à craquer (24 492 spectateurs), et s’imposent 2-0. Personne ne pouvait alors imaginer que cette victoire marquait le début d’un parcours historique. Six victoires pour lancer la saison, treize matchs sans défaite : Auckland FC a battu des records dès ses premières foulées dans l’élite.

Un club tout frais, tout neuf

Le plus impressionnant, c’est sans doute à quel point cette réussite est fulgurante. Le joueur le plus capé du club compte à peine 25 matchs. Le meilleur buteur affiche 9 buts. Et pourtant, la régularité, le collectif et une forme de fraîcheur ont fait mouche dans une compétition pourtant réputée dense et imprévisible avec des clubs comme Melbourne City (City Group), Central Coast Mariners ou encore Sydney FC. Au sein de l’effectif, on retrouve un mec qu’on connait bien, le Japonais Hiroki Sakai. Seul point noir : Auckland FC ne pourra pas disputer la Ligue des champions asiatique, la Nouvelle-Zélande ne faisant pas partie de l’AFC.

A confirmer maintenant sur les play-offs à partir du 9 mai !

