Sam Kerr : « Le public a prouvé qu'on était un pays de football »

Un grand pas pour le pays.

La défaite de l’Australie en demi-finales du Mondial face à l’Angleterre (1-3) met fin aux rêves de sacre à domicile pour les Matildas. Après avoir notamment tapé le Canada (4-0) et la France (0-0, 7-6 T.A.B.), les coéquipières de Sam Kerr se sont heurtées aux Anglaises, mais la capitaine, buteuse pour rien ce mercredi, préfère voir le verre à moitié plein. « Pour nous, ça a été une manière de faire changer le football féminin en Australie. Le public a prouvé qu’on était un pays de football. On a de super supporters. La manière dont le pays a été derrière nous, les audiences télé… », a-t-elle déclaré après la rencontre. L’affluence des stades est également à souligner avec des enceintes constamment à guichets fermés pour les matchs de l’Australie et même un nouveau record en Coupe du monde établi.

Avant le coup d’envoi de la compétition, James Johnson, directeur général de la Fédération australienne, notait : « Si elles gagnent, c’est fantastique, mais si ce n’est pas le cas, ce sera la même chose. Ce qui compte, c’est l’héritage qui grandira dans le temps. » Après cette élimination, le constat est le même pour Kerr, figure de proue de cette équipe. « J’espère que cette compétition va changer cela car l’héritage, ce n’est pas ce que tu fais sur le terrain, mais hors du terrain. C’est le début de quelque chose de nouveau », a fièrement répété la joueuse de Chelsea, appelant la fédération à investir davantage de moyens dans le sport féminin.

Si cet héritage pouvait éviter les mêmes boulettes défensives que face aux Lionesses, ça pourrait quand même être bénéfique.

