L'Australie fait sauter le Canada

Canada 0-4 Australie

Buts : Raso (9e, 39e), Fowler (58e) et Catley (94e).

Sam Kerr peut avoir le sourire. Depuis le banc des remplaçantes, la principale arme offensive australienne entrevoit l’espoir de participer à la compétition après trois matchs à cirer le banc, la faute à une maudite blessure au mollet. Mais cette fois-ci, la buteuse de Chelsea serre le poing, et il y a de quoi : dans toute son histoire, l’équipe féminine d’Australie n’avait encore jamais gagné le moindre match face au redoutable Canada. Mais dos au mur, les hôtes ont haussé le niveau pour s’imposer avec brio grâce à quatre buts pleins de maîtrise. Cerise sur la gâteau : les filles de Tony Gustavsson s’emparent de la première place du groupe devant le Nigeria. De son côté, le Canada, champion olympique en titre, rentre à la maison.

Raso, la double lame

À Melbourne, l’Australie souhaite éviter la destinée de son voisin néo-zélandais et se hisser en tant que pays hôte dans le tableau final de la compétition. Pour cela, il faut placer la déconvenue face aux Nigérianes dans le rétro et se concentrer sur le Canada dans une opposition similaire à un seizième de finale. Soutenues par les 28000 spectateurs de l’AAMI Park, les Matildas débutent la rencontre tambour battant. Depuis le flanc gauche, Steph Catley s’échappe et distille un centre à ras de terre à destination de Hayley Raso. Sur son pied droit, la fraîche recrue du Real Madrid arme une frappe croisée imparable pour Kailen Sheridan (1-0, 9e). D’abord refusé pour hors-jeu, le but est finalement validé par Stéphanie Frappart grâce à l’aide de la VAR.

Transcendées par l’ambiance suite à cette ouverture du score, les Aussies continuent d’insister sur le but canadien mais cette fois-ci, Sheridan réalise un arrêt réflexe décisif sur la reprise en première intention de Raso, proche du doublé mais loin d’avoir dit son dernier mot (13e). Après un premier quart d’heure compliqué, les coéquipières d’Ashely Lawrence relèvent la tête mais ne parviennent pas à se créer d’occasions de but. Côté australien, les offensives se multiplient et l’opportuniste Mary Fowler pense doubler la mise dans les six mètres adverses, mais là encore, la VAR déjuge la décision initiale et signale un hors-jeu (34e). Apathique, la défense canadienne subit le jeu et l’insaisissable Raso profite d’une sortie trop timide de Sheridan sur corner pour creuser l’écart en faveur de l’Australie (2-0, 39e).

Le feu de Fowler

Dos au mur, les Canucks n’ont plus le droit à l’erreur et font face à une énorme pression pour débuter la deuxième période. Dans son but, Sheridan évite le pire grâce à une claquette sur une frappe lointaine de Kyra Cooney-Cross (52e), mais la gardienne est impuissante suite à un débordement de Foord repris victorieusement par Fowler pour déjà tuer le suspense (3-0, 58e). Après plus d’une heure sans apporter de danger offensif, le Canada cadre sa première frappe du match par Allysha Chapman mais Mackenzie Arnold sort la parade idoine (66e). Le piège australien se referme sur les filles de Bev Priestman et les dernières minutes sont locales : Fowler trouve le poteau (80e), les derniers changements locaux se font sous l’ovation du public et Catley transforme un penalty en bonne capitaine du bateau (94e, 4-0). En quatre actes, l’Australie a croqué la feuille d’érable.

Canada (4-2-3-1): Sheridan – Lawrence, Gilles, Buchanan, Riviere – Grosso (Schmidt, 46e), Quinn (Smith, 78e) – Huitema (Rose, 46e), Fleming, Leon (Viens, 64e) – Sinclair (Lacasse, 46e). Sélectionneur: Bev Priestman.

Australie (4-4-2): Arnold – Catley, Kennedy, Hunt, Carpenter – Van Egmond (Polkinghorne, 84e), Cooney-Cross, Gorry (Grant, 96e), Raso (Vine, 75e) – Foord, Fowler. Sélectionneur: Tony Gustavsson.

Sam Kerr apte à jouer face au Canada