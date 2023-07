Le Nigeria se contente du nul face à l’Irlande pour aller en huitièmes

Irlande 0-0 Nigeria

Avec Brosnan sur la pelouse, logique de finir sur un double zéro.

Sans forcer, le Nigeria se satisfait d’un nul face à l’Irlande ce lundi (0-0). Un point qui permet aux joueuses de Randy Waldrum de finir deuxièmes de ce groupe B et d’être au rendez-vous des huitièmes. Dès le début de cette partie, les Super Falcons décident de laisser le contrôle du ballon aux ouailles de Vera Pauw pour mieux piquer en contre à la moindre erreur adverse. Comme sur cette perte de balle de Louise Quinn, bien exploitée par Uchenna Kanu qui lance parfaitement Asisat Oshoala dont la frappe file à côté (14e). Katie McCabe et sa bande tentent ensuite à leur tour de se montrer dangereuses mais seule Kyra Carusa parvient à accrocher le cadre, d’une tête trop peu appuyée, suite à un centre de sa capitaine (36e).

Plutôt prudentes et en contrôle lors du premier acte, les Nigérianes accélèrent au retour des vestiaires. Toni Payne s’amuse côté gauche avant de déposer une galette sur la caboche d’Oshoala qui pique sa tête mais Courtney Brosnan parvient à détourner le ballon sur sa barre (52e). Dans la foulée, la Barcelonaise voit sa frappe croisée fuir le cadre (53e). Les deux équipes multiplient ensuite les maladresses, empêchant l’une ou l’autre de faire la différence, et se quittent sur un score nul plutôt logique au regard de cette partie. Un petit point qui suffit au Nigeria pour terminer deuxième de cette poule B, derrière l’Australie, et filer en huitièmes.

Avec ce premier point gratté, l’Irlande quitte ce Mondial avec un peu moins de Payne.

Irlande (3-4-2-1) : Brosnan – Connolly, Quinn, Fahey (Caldwell, 96e) – McCabe, Littlejohn, Agg (Larkin, 83e), Payne (Sheva, 83e) – Farrelly, O’Sullivan – Carusa. Sélectionneuse : Vera Pauw.

Nigéria (4-2-3-1) : Nnadozie – Plumptre, Demehin (Ebi, 84e), Ohale, Alozie – Ayinde, Ucheibe – Kanu (Monday, 67e), Payne, Ajibade – Oshoala (Onumonu, 67e). Sélectionneur : Randy Waldrum.

Pronostic Irlande Nigeria : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine