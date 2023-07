Le Canada se relance et élimine l’Irlande

Canada 2-1 Irlande

Buts : Connolly (CSC, 45e) et Leon (53e) pour les Canucks // McCabe (4e) pour les Girls in Green

Canada pas dry.

Malgré la pluie battante qui s’est abattue sur le HBF Park de Perth, les Canadiennes, contrariées par le Nigeria au moment de lancer leur Coupe du monde, ont retrouvé le sourire face à l’Irlande ce mercredi (2-1). Désormais en tête du groupe B, avant la rencontre entre l’Australie et le Nigeria, les Canucks sont bien placées pour accéder aux huitièmes.

Absolument pas gênées par la météo, qui doit sans doute leur rappeler le pays, les Irlandaises douchent les joueuses de Beverly Priestman d’entrée de jeu. Sur le premier corner de cette rencontre, Katie McCabe expédie le cuir directement au fond des filets, bien aidée par la sortie catastrophique de Kailen Sheridan (0-1, 4e). Bousculées par le pressing des Girls in Green, les Canucks laissent péniblement passer l’averse avant de se pointer dans la surface adverse. Quelques incursions timides qui finissent pourtant par être récompensées à la suite d’une belle boulette de Megan Connolly qui pousse la gonfle dans ses propres cages quelques secondes avant la pause (1-1, 45e).

Complètement libérées, les Canadiennes retrouvent leur jeu au retour des vestiaires et accélèrent sous l’impulsion des expérimentées Christine Sinclair et Sophie Schmidt, toutes deux entrées à la pause. Cette dernière glisse d’ailleurs un délicieux ballon à Adriana Leon qui conclut de près pour donner l’avantage au Canada (2-1, 53e). Dans le dur, les Irlandaises subissent de plus en plus, et Courtney Brosnan doit même s’employer, notamment devant Jordyn Huitema (50e), pour empêcher le score de gonfler. Les deux équipes profitent d’une fin de match débridée pour s’offrir quelques situations gâchées par de nombreuses imprécisions, et c’est bien le Canada qui fait la bonne affaire dans ce groupe B.

Avec cette défaite, c’est désormais sûr : l’Irlande ne Vera Pauw les huitièmes.

Canada (4-2-3-1) : Sheridan – Lawrence, Buchanan (Zadorsky, 46e), Gilles, Riviere (Chapman, 94e) – Grosso (Schmidt, 46e), Quinn – Leon (Lacasse, 58e), Fleming, Huitema – Viens (Sinclair, 46e). Sélectionneuse : Beverly Priestman.

Irlande (3-4-3) : Brosnan – Fahey, Lo.Quinn, Connolly – O’Gorman (Sheva, 58e), O’Sullivan, Littlejohn (Agg, 65e), McCabe – Lu.Quinn (Larkin, 46e), Carusa (Barrett, 65e), Farrelly (Atkinson, 65e). Sélectionneuse : Vera Pauw.

Pronostic Canada Irlande : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine