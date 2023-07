Le Nigeria renverse l’Australie, désormais au pied du mur

Australie 2 – 3 Nigeria

Buts : Van Egmond (45e +1), Kennedy (90e+10) pour les Matildas // Kanu (45e + 6), Ohale (65e), Oshoala (72e) pour les Super Falcons

Dominer n’est pas gagner.

Après son nul face au Canada, pourtant l’une des équipes favorites de la compétition, le Nigeria devait faire plier l’Australie afin de se donner le droit de rêver à une qualification. C’est chose faite, le Nigeria est parvenu à renverser la vapeur dans un match où les Super Falcons avaient pourtant concédé le premier but. Un succès qui leur permet de prendre la tête de ce groupe B.

Après un premier quart d’heure équilibré, les Australiennes ont commencé à se montrer beaucoup plus dangereuses en phase offensive que leurs adversaires, à l’image de Stephanie Catley qui a allumé la première mèche (13e). C’est ensuite au tour de Hayley Raso de voir sa reprise sur le corner de Cortnee Vine frôler le poteau gauche de la cage nigériane (19e). Après de multiples occasions, les Matildas ouvrent logiquement le score grâce à Emily van Egmond. Après une récupération haute et un caviar distribué par Caitlyn Foord, la numéro 10 australienne est venue caresser le ballon de l’extérieur du pied pour le loger dans le petit filet de Chiamaka Nnadozie (1-0, 45e +1). Une situation loin d’abattre les Super Falcons. À peine cinq minutes plus tard, Uchenna Kanu vient égaliser sur l’une des rares occasions nigérianes, après un centre millimétré d’Ajibade (1-1, 45e+6).

Dans une seconde mi-temps beaucoup plus équilibrée, les Nigerianes sont parvenues à contrer les offensives australiennes avant de passer à leur tour à l’attaque. Mises en confiance par leur égalisation au bout du temps additionnel de la première période, les joueuses de Randy Waldrum ont joué crânement leur chance. Sur un corner, les Super Falcons se sont jouées de la défense australienne en multipliant les remises de la tête pour que Osinachi Ohale n’ait plus qu’à propulser le cuir dans la cage laissée vide par Mackenzie Arnold (1-2, 65e). Fraîchement entrée en jeu, Asisat Oshoala profite ensuite d’une incompréhension entre Alanna Kennedy et sa gardienne pour chiper la balle et mettre à l’abri le Nigeria dans cette fin de match (1-3, 72e). Piquées à vif, les Australiennes réduiront le score en fin de temps additionnel mais le but de la tête de Kennedy sur corner qui n’empêchera pas la défaite des Matildas (2-3, 90e+10). Le pays co-organisateur devra battre le Canada lors de la dernière journée pour voir la suite de la compétition.

Au moins, avec déjà 3 points, les Australiennes font mieux que les Qataris lors de leur propre Coupe du monde.

Australie (4-3-3) : Arnold – Catley, Kennedy, Hunt, Carpenter – Cooney-Cross, van Egmond, Gorry – Raso (Chidiac, 85e), Foord, Vine (Polkinghorne, 82e). Sélectionneur : Tony Gustavsson.

Nigéria (4-3-3) : Nnadozie – Alozie, Ohale, Demehin, Plumptre (Ogbonna, 77e) – Oyedupe Payne, Ayinde (Echegini, 76e), Ucheibe – Onumonu (Oronkwo, 63e), Kanu (Oshoala, 64e), Ajibade. Sélectionneur : Randy Waldrum.

