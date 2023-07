5 nommés pour le prix Sócrates

Qui pour succéder à Sadio Mané ?

Le prix Sócrates, créé en 2022 et qui vise à « identifier les meilleures actions solidaires portées par des championnes et des champions engagés » a dévoilé ses nouveaux nommés.

Last year, @lequipe group with @peaceandsport created a societal award as part of the Ballon d'Or ceremony! #SocratesAward #ballondor! Let us explain the Socrates Award ⤵️ pic.twitter.com/cPa5QATjcy — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) July 7, 2023

D’abord, l’attaquante star des Etats-Unis, Alex Morgan, qui a créé une fondation visant à « aider les jeunes filles et les femmes à trouver des voies sûres dans le sport et dans la vie » en investissant « dans des programmes significatifs qui partagent notre engagement à construire un avenir plus autonome ». Du côté de Manchester, Marcus Rashford, qui en plus de son bon pied droit, s’est distingué pour son action envers les jeunes anglais défavorisés : d’abord pour leur distribuer des repas gratuits, ce qui avait fait même reculer le gouvernement britannique de l’époque, avant de s’ouvrir vers d’autres thèmes, comme la lecture. Vient ensuite la Nigériane, Asisat Oshoala, parvenue à développer une académie de football féminine à Lagos, visant à « donner accès au sport et à l’éducation aux jeunes filles de la communauté nigériane ». Le défenseur allemand du Real Madrid, Antonio Rüdiger, est aussi retenu pour avoir créé, puis fait prospérer une association venant en aide à la population du Sierra Leone, son pays d’origine. Il est suivi par son coéquipier en club Vinícius Júnior et son institut menant des programmes éducatifs, ou facilitant l’ouverture à la technologie et au sport au Brésil.

Rendez-vous le 30 octobre 2023 lors de la cérémonie du Ballon d’or, pour savoir qui est le plus sympa de tous.

