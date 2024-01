Marcus Rashford aperçu en boîte de nuit, mais pas à l’entraînement

Il n’a toujours pas retenu la leçon.

Manchester United n’est pas un bon club de football cette année, mais c’est au moins un bon divertissement. Dernier exemple en date : Marcus Rashford (26 ans), de nouveau au cœur de la polémique. Vendredi dernier, le buteur s’était abstenu d’entraînement, car il était malade, selon ses propres dires relayés par son entraîneur Erik ten Hag. Cependant, Rashford a été aperçu en boîte de nuit à Belfast, en Irlande du Nord, les deux soirs d’avant. Le technicien batave a déclaré que cette affaire « devra être gérée en interne ». Comme le rapporte le Daily Mail ce lundi matin, Rashford est arrivé au centre d’entraînement accompagné de son frère et agent pour un entretien avec son coach. Le Sun précise pour sa part qu’il risque une amende de 650 000 livres, soit deux semaines de salaire.

Marcus Rashford arrives at Man United's training ground with his agent brother to face the music with Erik ten Hag… after he vowed to 'deal with' £375,000-a-week star who called in sick after partying

