La fête d’anniversaire de Marcus Rashford passe mal auprès d’Erik ten Hag

Qui est partant pour une défaite party ?

Le début de saison de Manchester United est pour le moins délicat avec seulement cinq victoires en dix journées de Premier League. Les Red Devils n’ont même pas pu sauver l’honneur lors du derby dimanche dernier puisqu’ils ont été coulés par City à Old Trafford (0-3). Malgré la défaite, Marcus Rashford a organisé une fête le soir même pour célébrer ses 26 ans. Erik ten Hag a moyennement apprécié, et c’est un euphémisme. « Je suis au courant, j’en ai parlé avec lui, a commenté le coach en conférence de presse. C’est inacceptable. Je lui ai dit, il s’est excusé et c’est tout. C’est une affaire interne. »

Le Néerlandais n’a pas voulu enfoncer son poulain par la suite. « Il est très motivé pour redresser la situation. Je sais qu’il fait beaucoup d’efforts. Il commet une erreur, mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas à sa place. Il commet une erreur, mais en dehors du terrain, ce qu’il fait, comment il vit, je suis sûr qu’il fait tout ce qu’il faut pour aider l’équipe. » Rashford sera d’ailleurs disponible ce samedi pour le déplacement à Fulham (13h30).

Un but et on oublie ?

