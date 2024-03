Foden et Manchester City achèvent United

Manchester City 3-1 Manchester United

Buts : Foden (56e, 80e) & Haaland (90e+1) pour les Citizens // Rashford (8e) pour les Red Devils

En anglais, le nom commun « banger » désigne originellement une saucisse gorgée d’eau qui n’a pas été percée avant d’être cuite, et explose donc à la cuisson. Mariée à de la pomme de terre écrasée, elle forme l’intemporel « bangers and mash », à la carte de n’importe quel pub qui se respecte, outre-Manche. Pour la définition plus contemporaine du terme, utilisée sous nos latitudes, il faudra se renseigner auprès de Marcus Rashford et Phil Foden, qui en ont offert deux exemples ce dimanche après-midi sur la pelouse du City of Manchester Stadium. Seulement, puisque le football est autant cruel que romantique, le gaucher éclipsera son partenaire en sélection, dans l’histoire de ce match : après les chipolatas, Foden a fini par percer la défense adverse pour signer le doublé et surtout offrir logiquement, avec la contribution d’Erling Haaland, le derby à Manchester City, face à United (3-1). Parfait pour le Liverpool-City, dans sept jours, avant lequel les deux premiers du championnat ne seront séparés que d’un point.

OOOOOH QUELLE FRAPPE DE MARCUS RASHFORD ! 🤯 L’un des buts de la saison en Premier League ! 🤔#MCIMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/jmX8SdDMPz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 3, 2024

Après avoir pris de court tout le monde, en allumant de loin dès la 8e minute de jeu – sur ce qui deviendra la seule frappe cadrée des siens –, Rashford a gaspillé plusieurs des cartouches que les Red Devils avaient réussi à se procurer en première période, entre deux séquences de toro guardiolesque. Symbole de la déliquescence progressive des Rouges, le wonderkid de Carrington a été mis au tapis par Kyle Walker, sur l’action qui amènera l’égalisation de Foden : un délice elle aussi, dans un autre style mais toujours tout en puissance (56e), après deux duels perdus par la pépite skyblue avant la pause (16e et 19e). Foden aurait dû signer une passe décisive, bien avant, mais Haaland avait décidé que ce but tout fait n’était pas digne de lui (45e).

City a tenté 27 fois sa chance, face au voisin, mais a attendu les dernières minutes pour faire la décision avec, à la sortie d’un une-deux avec Julián Álvarez, le deuxième but de qui vous savez (80e). Et puisque l’on n’était plus à ça près, Sofyan Amrabat – à peine sorti du banc – s’est vu trop beau et a laissé Haaland se rattraper en ajustant le pauvre Andre Onana (90e+1). Après tout, cette rencontre pouvait-elle se terminer autrement qu’en boucherie ?

143 – Manchester United lost a Premier League game in which they led at half-time for the first time since September 2014 against Leicester (5-3), ending their run of 143 unbeaten games when ahead at the break in the competition since then (W123 D20). Chasing. pic.twitter.com/E2HGg5qDzI — OptaJoe (@OptaJoe) March 3, 2024

United (4-1-4-1) : Onana – Dalot, Varane, Evans (Kambwala, 69e), Lindelöf – Casemiro – Garnacho (Forson, 82e), McTominay, Mainoo (S. Amrabat, 82e), B. Fernandes – Rashford (Antony, 75e). Entraîneur : Erik ten Hag.

City (3-2-4-1) : Ederson – Walker, R. Dias, Aké – Rodri, Stones – Foden (Bobb, 90e+7), B. Silva, De Bruyne, Doku (J. Álvarez, 69e) – Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.