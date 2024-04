Antonio Rüdiger : « Si Mbappé me dribble, je vais l’exploser »

Ou comment Kylian Mbappé est devenu supporter du Bayern Munich.

Interrogé sur une possible finale de Ligue des champions entre son Real Madrid et le PSG de Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger a promis l’enfer à la star parisienne. « Si on affronte Kylian Mbappé et le PSG en finale, nous allons les battre. S’il me dribble, je vais l’exploser, a affirmé le défenseur allemand dans un sourire, interrogé sur la chaîne Youtube Carré. Je ne suis pas sur le terrain pour me faire des amis. » L’intéressé a tout de même reconnu le talent de l’attaquant tricolore, l’incitant à devenir un jour le meilleur joueur français de tous les temps : « Il a gagné la Coupe du monde à 18 ans (19, en réalité). Cela le rend déjà très spécial. Je pense qu’il peut devenir le meilleur joueur français de tous les temps, ce qu’il n’est pas encore. Pour moi, le meilleur reste Zinédine Zidane. »

Une interview au cours de laquelle l’ancien de Chelsea révèle que son modèle se nomme Pepe : « Je vois des similitudes même si je suis bien moins fort ». Ou encore des parties plus intimes de sa vie, comme le fait que son passe-temps favori soit d’aller nourrir les canards ou qu’il a fait pipi au lit jusqu’à ses 15 ans. « C’est vrai que d’un côté c’est humiliant, mais c’est la vie. Qu’est-ce que je peux y faire ? »

La solution, c’est encore lui qui la donne : ne plus boire la moindre goutte après 20h, jusqu’à aujourd’hui.