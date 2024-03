L’espoir fait vivre.

Actionnaire majoritaire du Bourges Foot 18 depuis octobre 2023, Sadio Mané est présent ce week-end dans le Cher et assiste même à la rencontre entre son équipe, pensionnaire de National 2, et Avoine-Chinon. Ce samedi, quelques heures avant ce match, l’ancien de Liverpool s’est brièvement confié à L’Équipe et a même évoqué, avec humour, une éventuel arrivée de Jürgen Klopp sur le banc berruyer : « Il a dit qu’il quittait Liverpool ? Peut-être qu’il va venir ici (rires) ».

« C’est quelqu’un qui a marqué le football mondial, et personnellement, il a beaucoup contribué à ma progression. C’est un grand homme, une légende vivante, qui a beaucoup, beaucoup apporté à Liverpool », a-t-il complété plus sérieusement. Son projet à Bourges ne manque pas d’ambitions. « On a plein d’objectifs : le principal est de jouer les premiers rôles », a-t-il affirmé. Il a également parlé de la possibilité d’avoir « une académie au Sénégal, former les jeunes là-bas, les faire venir à Bourges ».

Bourges va-t-il soulever la Ligue des champions avant le PSG ?

