Deux joueurs de National 3 décèdent dans un accident de voiture

Axel Salhi et Arslane Guedioura, tous deux joueurs de Bourges Moulon en National 3, sont décédés dans un accident de la route survenu ce dimanche matin. Respectivement gardien de but et attaquant, les jeunes hommes de 26 ans ont perdu la vie sur l’A71. Le Berry républicain précise qu’ils se rendaient en Auvergne pour faire du ski. La voiture des deux joueurs aurait glissé sur la chaussée et heurté un camion. Deux jeunes femmes ont également été transportées à l’hôpital de Clermont-Ferrand en situation « d’urgence absolue ». Un troisième joueur de Bourges Moulon, Namory Bakayoko, est aussi blessé, mais plus légèrement.

Le président de Bourges a réagi auprès du Berry républicain : « Nous sommes abattus. Axel et Arslane étaient deux gamins. Deux gamins pleins de vie, des Berruyers d’adoption. Tout le club est effondré, cela va être très dur de se remettre de ça. » Axel Salhi est passé par les centres de formation du Mans et d’Auxerre. Il a d’ailleurs remporté la Coupe Gambardella pour le club bourguignon en 2014. Arslane Guedioura, lui, est le petit frère d’Adlène, international algérien, évoluant actuellement au CR Belouizdad.

