Le but (très) moche inscrit par Ismaïla Sarr avec le Sénégal

(Pas vraiment) droit au but.

Ce jeudi soir, Ismaïla Sarr est sur le pont avec l’équipe du Sénégal, à Diamniadio contre la République démocratique du Congo, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Titulaire, le joueur de l’OM a inscrit le seul but de la première période. Et quel but !

🇸🇳🇨🇩 But chanceux mais but important d'Ismaila Sarr avec le Sénégal juste avant la mi-temps contre le RD Congo !

Après un débordement de l’attaquant de Chelsea Nicolas Jackson, le Marseillais a d’abord raté son coup, seul face à la cage vide, et le ballon est allé taper tout doucement le poteau, pendant que Sarr et son partenaire Habib Diallo se télescopaient en taclant n’importe comment. Finalement, la gonfle est passée par-dessus l’ancien attaquant strasbourgeois, a roulé le long de la ligne de but et Sarr s’est relevé pour la pousser au fond.

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

