Le propriétaire de Manchester United en rogne contre les installations du club

En même temps, quelle idée de s’implanter à Manchester quand on a déjà tout à Nice.

Le Daily Mail a été en mesure de se procurer une lettre de Sir Jim Ratcliffe, le nouveau propriétaire de Manchester United, à destination du personnel du club, à la suite de sa dernière visite au centre d’entraînement. S’il affirme avoir été bien reçu, le CEO d’INEOS a pointé du doigt plusieurs problèmes graves à ses yeux : « J’ai fait une bonne visite des installations, mais j’ai été frappé à de nombreux endroits par un degré élevé de désordre. Le département informatique est franchement une honte, et les vestiaires des moins de 18 ans et des moins de 21 ans ne sont guère mieux. Ces normes sont loin de correspondre à ce que nous attendons d’INEOS, qui est une entreprise chimique. Manchester United est une organisation sportive d’élite. C’est une petite chose à bien des égards, mais si une organisation n’a pas de normes et de discipline, elle ne réussira pas », a pesté Ratcliffe.

On ne peut qu’être colère quand on ne possède que trois points d’avance sur Chelsea.