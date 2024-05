Lewandowski donne ses favoris pour l’Euro 2024

Lewandowski lance les paris.

À l’occasion de l’annonce de son partenariat avec le groupe G2A.COM, l’attaquant du FC Barcelone s’est livré sur l’Euro 2024 qui approche (14 juin-14 juillet). Dans le groupe D, avec sa Pologne natale, Robert Lewandowski affrontera l’Autriche mais surtout les Pays-Bas… et l’équipe de France. Un « groupe de la mort », comme il le décrit, dans lequel se trouve le favori selon lui : « La France n’est pas que la favorite de notre groupe, mais aussi de la compétition. Avec peut-être l’Angleterre et le Portugal. La France est toujours un des favoris à l’Euro. C’est un challenge pour nous de les jouer, ce sera le dernier match du groupe, donc peut-être que la France sera déjà qualifiée… »

Et qui dit Bleus dit Kylian Mbappé. Interrogé au sujet de celui qui va quitter le PSG, Lewandowski n’a une nouvelle fois pas tari d’éloges à son égard et s’est réjoui à l’idée de l’affronter le 25 juin prochain : « On est des joueurs différents. Kylian n’est pas un vrai numéro 9 typique. C’est plus un joueur de côté avec sa vitesse. Il est rapide, agile, c’est un joueur complètement différent, mais c’est sûr que c’est un joueur qui peut changer un match, sortir quelque chose de spécial… Jouer contre lui, c’est toujours un privilège, et notre affrontement va être très sympa ! »

La dernière fois, ça s’était terminé par un doublé.