La France bute sur la Pologne et rate la pole position

France 1-1 Pologne

Buts : Mbappé (56e, SP) pour les Bleus // Lewandowski (79e, SP) pour les Polonais

Un penalty marqué, un autre encaissé, et une forêt de doutes pour accompagner les Bleus en huitièmes de finale d’un Euro qui ne semble pas encore avoir commencé pour les hommes de Didier Deschamps. Face à une Pologne qui n’avait plus rien à jouer, ils ont été incapables de s’imposer (1-1), comme toujours dans un troisième match de poules. Sauf que cette rencontre comptait et qu’un succès aurait permis à l’équipe de France de chiper la première place de son groupe et de rallier une partie de tableau moins relevée. Elle a pourtant ce qu’elle mérite, c’est-à-dire le strict minimum ou presque, et on est encore loin de l’imaginer comme une grande favorite du tournoi allemand, surtout si elle se montre incapable de marquer dans le jeu, ce qu’elle n’a désormais plus fait depuis quatre rencontres. Et encore, la dernière fois, c’était face au Luxembourg.

Avec le retour d’un Kylian Mbappé masqué et la titularisation surprise de Bradley Barcola, pour sa troisième cape, sur le côté gauche, pour former une ligne d’attaque 100% PSG, les Bleus ont traversé la première période sans retrouver l’efficacité au BvB Stadion Dortmund, sous un soleil de plomb qui a fini par s’éclipser en même temps que les espoirs français. Les Bleus ont souvent été indignes de leur rang techniquement, livrant la pire mi-temps depuis le début de leur tournoi. La Pologne avait un honneur à sauver et une possible dernière de Robert Lewandowski à réussir, elle a donc joué le jeu, et la France aurait pu se faire surprendre dans la première demi-heure. Heureusement, William Saliba a surgi devant l’attaquant du Barça, avant que Mike Maignan ne se couche tranquillement sur le tir de Piotr Zieliński (6e). Les Polonais ont eu trop de facilités à s’approcher de la surface tricolore, où Theo Hernandez a contré Sebastian Szymanski (14e) ; Maignan bien appréhendé la tentative molle de Kacper Urbański (15e) ; et Lewandowski envoyé son coup de casque à côté (34e).

Petits Bleus, grand Skorupski

La France a surtout manqué de tranchant, de créativité, et de justesse pour donner le bon ton à la rencontre. Ousmane Dembélé, qui aurait pu ouvrir le score s’il n’avait pas tiré sur l’impérial Łukasz Skorupski (19e), a été trop brouillon, encore une fois (12 ballons perdus à la pause !), alors que Theo Hernandez avait déjà buté sur le portier polonais du jour à la suite d’un centre tendu de l’ailier (11e). Les comportements pendant la pause fraîcheur ont témoigné d’un malaise et de problèmes à régler : Mbappé a causé avec Hernandez, Antoine Griezmann est venu donner des indications à son capitaine qui, un peu après, a fait part de son agacement auprès de Didier Deschamps. La connexion du néo-Madrilène avec Barcola aurait pourtant pu libérer les Bleus avant l’entracte, mais Skorupski s’est posé en rempart à chaque fois (42e, 45e), sans être plus inquiété par les frappes de William Saliba et Aurélien Tchouaméni (38e). Le trident au milieu a beaucoup moins rayonné, N’Golo Kanté n’étant pas non plus capable de prendre les clés de la création, même s’il a pris sa chance à l’entrée de la surface (contré) au retour des vestiaires.

Comment marquer et tromper l’étincelant Skorupski (7 arrêts au total), encore décisif sur un pétard de Mbappé ? En allant chercher un penalty, obtenu par Dembélé face à Kiwior et transformé par le numéro 10, pour son premier but dans un Euro (1-0, 56e). On aurait pu se dire que c’était plié, surtout que les Bleus ont encore eu des opportunités pour se mettre à l’abri (Barcola, Dembélé, Griezmann). Seulement, à force de rester à la merci de son adversaire, la bande de Deschamps s’est fait reprendre par le col, après avoir déjà vu Lewandowski donner un avertissement après un ballon perdu de Tchouaméni (72e). Une histoire de penaltys, au pluriel puisque celui provoqué par Dayot Upamecano sur Świderski a été tiré deux fois par Lewandowski, qui avait vu Maignan stopper le premier, avant de réussir le deuxième du même côté (1-1, 79e). On pourra regretter la règle injuste qui interdit aux gardiens de bouger d’un iota et laisse les attaquants danser la salsa, mais on regrette surtout le visage des Bleus, ce mardi. Ils auraient pu sombrer à la troisième place en cas de nouveau but polonais, et ce n’est pas passé loin pour Lewandowski, pendant que les Tricolores ont poursuivi leur gloubi-boulga dans le camp adverse. L’aventure se poursuivra à Düsseldorf, le 1er juillet, face au deuxième du groupe de la Belgique, mais il faudra faire beaucoup mieux et bien plus pour qu’elle ne s’arrête pas la semaine prochaine, en huitièmes ou en quarts.

France (4-3-3) : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Tchouaméni (Fofana, 81e), Kanté (Griezmann, 61e), Rabiot (Camavinga, 61e) – Dembélé (Kolo Muani, 81e), Mbappé, Barcola (Giroud, 61e). Sélectionneur : Didier Deschamps.

Pologne (3-4-2-1) : Skorupski – Bednarek, Dawidowicz, Kiwior – Frankowski, Moder, Zieliński, Zalewski (Skoras, 68e) – Szymański (Świderski, 68e), Urbański – Lewandowski. Sélectionneur : Michał Probierz