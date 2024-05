Vidéo : le coup du marteau de Lookman qui permet à l’Atalanta de mener 2-0 en finale de C3

Xabi Alonso est en train de subir ce qu’a subi Jürgen Klopp.

À la pause de la finale de Ligue Europa, disputée à l’Aviva Stadium de Dublin, l’Atalanta étouffe le favori Leverkusen (2-0) et semble bien partie pour casser l’interminable invincibilité du Werkself cette saison.

ADEMOLA LOOKMAN FRAPPE ENCORE, L'ATALANTA MÈNE 2-0 FACE AU BAYER LEVERKUSEN ! 😱 Les hommes de Xabi Alonso réussiront-ils une folle remontée une nouvelle fois❓👀#ATAB04 | #UELFinal pic.twitter.com/5eLj3R8jpf — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 22, 2024

Si toute l’équipe de Gasperini est au diapason, c’est le Super Eagle Ademola Lookman qui a fait le plus mal aux Aspirines, en signant un doublé (12e et 26e). Dont ce but en solo, un dribble suivi d’un enroulé téléguidé, équivalent à un coup de lame dans la défense du Bayer.

À moins que l’esprit d’Istanbul 2005 ne se diffuse sur le futur entrant Victor Boniface pour une nouvelle remontada ?