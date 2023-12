INEOS rachète 25% de Manchester United

Juste avant la bûche.

Ce dimanche, Manchester United a confirmé et officialisé le rachat de 25% des parts du club par Jim Ratcliffe, patron d’INEOS et de l’OGC Nice depuis 2019, mais aussi supporter de longue date des Red Devils, contre environ 1,38 milliard d’euros. Les Glazer, ennemi public numéro 1 du Manchester Red, demeurent actionnaires majoritaires. En outre, ce sont tous les départements touchants au sportif et à la formation qui vont passer sous pavillon INEOS. Jean-Claude Blanc (ex-PSG et Juventus) est notamment pressenti pour devenir le directeur général des Mancuniens.

Manchester United reaches agreement for Sir Jim Ratcliffe, Chairman of INEOS, to acquire up to a 25% shareholding in the Company.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 24, 2023

Ratcliffe était en concurrence avec le propriétaire de la Qatar Islamic Bank (QIB), qui avait soumis une offre (refusée) de rachat total de 6 milliards d’euros. Le roi de la pétrochimie a promis un « travail acharné » au sein de son club de cœur.

Antony, alias « Monsieur Toupie », sera donc bientôt prêté dans un cirque niçois.

Tottenham calme Everton, MU sombre à West Ham