Quelles sont les meilleures pelouses françaises cette saison ?

« Qui c’est les plus verts évidemment, c’est les Verts ! »

C’est sûrement l’un des prix les plus oubliés du foot français, mais il a le mérite d’exister. La LFP a révélé ce mercredi les lauréats du championnat des pelouses Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison 2023-2024. En première division, le plus beau gazon est celui du Parc des Princes (19,3 de moyenne), qui a empoché le prix comme à l’issue de la saison 2021-2022. Côté Ligue 2, ce sont évidemment les jardiniers des Verts de Saint-Étienne (17,9 de moyenne) qui ont été récompensés.

Les mauvais élèves sont à chercher du côté de la Mosson de Montpellier (14,4) et du Parc des sports d’Annecy (12,6), dont les prés verts sont respectivement lanternes rouges de Ligue 1 et de Ligue 2. Pour décerner ce prix, la LFP attribue à chaque rencontre une note sur vingt aux pelouses des clubs en se basant sur différents critères : trajectoire du ballon au sol, souplesse ou dureté du sol, qualité des appuis des joueurs ou encore esthétique du gazon. La saison passée, le championnat des pelouses avait dû être suspendu pour cause de canicule.

En Ligue 2, honorable 8e place pour Bordeaux, sans jardinier depuis un mois.