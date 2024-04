À Bordeaux, l'entreprise chargée de l'entretien des terrains met les voiles

Un jour, une nouvelle déprimante pour les Girondins de Bordeaux.

C’est la crise à tous les étages chez les Marine et Blanc, à la lutte pour le maintien en Ligue 2 et qui cumulent les galères au quotidien. Selon Sud-Ouest, l’entreprise chargée de l’entretien des terrains professionnels au Haillan a quitté le centre d’entraînement girondin ce lundi. La raison ? Le prestataire n’a pas été payé depuis plusieurs mois, les employés ont donc mis les voiles avec leur matériel de travail (tondeuses, tracteurs, pelles, etc.).

Le quotidien précise également que la pelouse n’est plus arrosée depuis près d’un mois, la faute à une pompe cassée qui n’a toujours pas été réparée. Les terrains doivent donc compter sur un arrosage 100% naturel avec… la pluie. Il est loin, l’objectif de remonter en Ligue 1 pour les Girondins.

On tient peut-être un futur candidat au Vrai Foot Day.