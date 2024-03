Le pelouse du terrain d’entraînement des Girondins de Bordeaux n’est plus arrosée

C’est pas qu’ils ne veulent pas, c’est qu’il ne pleut pas.

Chaque année, dès que les premières chaleurs interviennent au printemps, les pelouses s’assèchent et nécessitent plus d’arrosage. À moins qu’on ne puisse tout simplement pas le faire, comme à Bordeaux. Sud-Ouest révèle dans ses colonnes que le grand terrain d’entraînement de l’équipe professionnelle n’est plus arrosé depuis plus de deux semaines. Pourquoi ? La pompe qui permet au système de fonctionner est cassée et elle n’a toujours pas été réparée.

Albert Riera et son staff doivent tout simplement attendre la pluie pour espérer retrouver un terrain d’entraînement praticable. Heureusement pour eux, elle a fait son retour ces derniers jours en terres girondines. Dès 2019, Willy Sagnol s’était déjà plaint des conditions d’entraînement. « C’est très compliqué pour les joueurs de s’entraîner correctement en ce moment à cause des terrains. C’est une difficulté importante pour nous dans la préparation », clamait l’ancien latéral droit.

Au pire, ça donnera toujours une bonne excuse au moment d’expliquer que les Girondins restent bloqués en Ligue 2.

