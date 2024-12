Le Red Star, premier club français à quitter officiellement X

Ô ville lumière, sans la chaleur, de tes réseaux.

Ce mercredi, le Red Star s’est livré sur X avec une vidéo bien aesthetic afin de dire adieu à cette plateforme. Le club de Saint-Ouen, fidèle à son engagement social, a expliqué dans un communiqué qu’il ne pouvait plus cautionner « une plateforme qui est devenue un catalyseur de haine de manière exponentielle et ininterrompue ». Une première dans le football professionnel français.

Red Star is everywhere, but not on X anymore Le @RedStarFC décide de se retirer de la plateforme sociale X ➡️ https://t.co/ha1JtzILoo pic.twitter.com/yvCM29sFUN

— Red Star FC ✪ (@RedStarFC) December 4, 2024