Pronostic Red Star Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia va chercher un résultat contre le Red Star

Le Red Star est parvenu à retrouver la Ligue 2 cette saison, après plusieurs saisons à lutter pour la montée. La formation audenoise fait face à une concurrence de tous les instants en Ligue 2 puisque seulement 4 points séparent la 10e place de celle d’avant-dernier. On retrouve en 19e position, le Red Star, qui accuse un seul point de retard sur le 1er non relégable. Équipe de coups, les partenaires de Danger avaient successivement dominé Metz et Martigues, mais ont ensuite perdu contre Troyes et Pau. Le week-end dernier, les joueurs franciliens ont connu une nouvelle désillusion en s’inclinant en Coupe de France face au FC 93.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Bastia est calé en milieu de tableau, mais reste menacé par la relégation car il ne dispose que 3 points de plus que Troyes, premier relégable. En milieu de semaine, le Sporting est allé finir son derby corse face à l’AC Ajaccio (0-0). Depuis le début de saison, la formation corse se montre très solide puisqu’elle n’a perdu qu’à deux reprises contre Dunkerque (2e) et contre le Caen de Mbappé. Le problème des Bastiais est l’accumulation de matchs nuls avec pas moins de 9 partages des points en 14 journées, qui ne leur permettent pas d’avancer. Toujours aussi solide et restant sur deux 0-0, le Sporting devrait enregistrer au moins un point au Red Star.

► Le pari « Victoire Bastia ou match nul et moins de 3,5 buts » est coté à 1,66 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 232€ (332€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « match nul » est coté à 3,30 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 560€ (660€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Red Star – Bastia

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Red Star – Bastia sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Red Star – Bastia avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Red Star Bastia détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Les sept péchés capitaux de la nouvelle saison de Ligue 2