Coupe de France : Troyes, Bastia et le Red Star déjà dehors

La magie de la Coupe de France à l’œuvre.

Septième tour de la Coupe de France oblige, les clubs de Ligue 2 font leur entrée en lice ce week-end. Et comme chaque année, certains prennent la porte d’entrée. Après Concarneau vendredi soir, c’est au tour de Troyes d’être déjà éliminé, battu en fin de match à Épinal sur un doublé de Bryan Labissiere (2-1). Un peu plus tard, Bastia a totalement craqué à Lyon-La Duchère, encaissant trois buts dans les derniers instants (4-1). Autre – petite – surprise : la victoire de Châteauroux, en difficulté dans son championnat de National, face au leader de la division, le Red Star (2-1).

13’ ⚠️ Match interrompu ⚠️ L’arbitre décide d’interrompre le match suite à des débordements en tribune. 0️⃣-1️⃣ #USVPFC #CDF — Paris FC (@ParisFC) November 18, 2023

En revanche, Saint-Étienne a fait le job sur la pelouse de Bourg-en-Bresse (0-3) pour poursuivre sa route, tout comme Amiens à Hombourg-Haut (0-3). Le leader de Ligue 2 Laval n’a pas fait dans la dentelle à Provins (0-5), Angers s’est imposé à Houilles (0-2) et Dunkerque franchit l’obstacle Chaumont sur la plus petite des marges (0-1). Enfin dans une rencontre interrompue quelques minutes par des incidents en tribunes, le Paris FC est venu à bout de Villejuif aux tirs au but (2-2, 4-5 TAB).

Pour les amoureux du beau jeu, les matchs s’enchaînent tout au long de l’après-midi. Qui a dit qu’il n’y avait pas de foot pendant la trêve internationale ?

Pronostic Bastia Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2