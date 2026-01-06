S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Quarts

Les favoris sont là, un potentiel Algérie-Maroc : découvrez les affiches des quarts de la CAN

EL
Les favoris sont là, un potentiel Algérie-Maroc : découvrez les affiches des quarts de la CAN

Un tableau à afficher dans les plus grands musées.

Nous n’attendions que la Côte d’Ivoire, tenante du titre, au rendez-vous des quarts de finale de la CAN 2025. Avec leur victoire sur le Burkina Faso (3-0), les Éléphants ont envoyé un message fort avant de rejoindre l’Égypte au prochain tour (samedi, à 20 heures).

Les autres favoris de la compétition ont également tenu leur rang. Parfois avec la manière, comme le Nigeria, parfois en passant par la petite porte, à l’image de l’Algérie. Les deux sélections se retrouveront en quarts (samedi, à 17 heures), pour l’une des confrontations les plus alléchantes. Walid Regragui dira que seul le résultat compte et que tout est remis à zéro dès le prochain match. Son Maroc passera au révélateur camerounais (vendredi, à 20 heures) pour voir s’il a la carrure d’un champion d’Afrique à domicile. Le vainqueur de ce choc affrontera celui du précédent. Le premier match opposera le Sénégal au Mali (vendredi, à 17 heures), avant d’affronter l’Égypte ou la Côte d’Ivoire dans le dernier carré.

Bravo les costauds.

Mali-Sénégal

Cameroun-Maroc

Algérie-Nigeria

Égypte-Côte d’Ivoire

Les sept points communs entre France 1998 et Maroc 2026

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Algérie - RD Congo (1-0)
Revivez Algérie - RD Congo (1-0)

Revivez Algérie - RD Congo (1-0)

Revivez Algérie - RD Congo (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!