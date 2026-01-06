Les favoris sont là, un potentiel Algérie-Maroc : découvrez les affiches des quarts de la CAN

Un tableau à afficher dans les plus grands musées.

Nous n’attendions que la Côte d’Ivoire, tenante du titre, au rendez-vous des quarts de finale de la CAN 2025. Avec leur victoire sur le Burkina Faso (3-0), les Éléphants ont envoyé un message fort avant de rejoindre l’Égypte au prochain tour (samedi, à 20 heures).

Les autres favoris de la compétition ont également tenu leur rang. Parfois avec la manière, comme le Nigeria, parfois en passant par la petite porte, à l’image de l’Algérie. Les deux sélections se retrouveront en quarts (samedi, à 17 heures), pour l’une des confrontations les plus alléchantes. Walid Regragui dira que seul le résultat compte et que tout est remis à zéro dès le prochain match. Son Maroc passera au révélateur camerounais (vendredi, à 20 heures) pour voir s’il a la carrure d’un champion d’Afrique à domicile. Le vainqueur de ce choc affrontera celui du précédent. Le premier match opposera le Sénégal au Mali (vendredi, à 17 heures), avant d’affronter l’Égypte ou la Côte d’Ivoire dans le dernier carré.

Bravo les costauds.

Mali-Sénégal

Cameroun-Maroc

Algérie-Nigeria

Égypte-Côte d’Ivoire

