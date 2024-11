Pronostic Pau Red Star : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau tient tête au Red Star

Pau a réalisé l’an dernier son meilleur exercice depuis son retour en Ligue 2. Le club béarnais est actuellement en 11e place, mais reste sous la menace de la relégation car le championnat est très serré. Intéressant lors de l’entame de saison, le club palois connaît depuis quelques semaines une baisse de régime, qui se caractérise dans les résultats avec 5 journées sans la moindre victoire (2 nuls et 3 revers). Dans son Nouste Camp, la bande d’Usai reste toujours aussi solide puisque seul Amiens est parvenu à s’y imposer. Le coach de Pau espère que le succès obtenu en Coupe de France à Bayonne permettra à son équipe de rebondir en Ligue 2.

En face, le Red Star a retrouvé la Ligue 2 cet été après avoir remporté le championnat National. Comme on pouvait s’y attendre, le club audonien souffre à cet étage. En effet, actuellement, la bande de Poirier est en avant-dernière position du classement avec 14 points soir le même total qu’Ajaccio et Caen, premières formations non relégables. Le Red Star conserve ses chances de maintien mais doit signer une bonne série pour prendre ses distances et vivre une seconde partie confortable. Après 7 journées sans la moindre victoire, les partenaires de Bradley Danger se sont consécutivement imposés face à Metz et Martigues, avant de chuter lourdement à domicile contre Troyes (0-3), dans un match important dans le bas de tableau. Sérieux le week-end dernier en Coupe de France contre Haubourdin, le Red Star s’attend à un match compliqué à Pau. Solide à domicile, la formation béarnaise devrait accrocher au moins le point du nul face au promu.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

