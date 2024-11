Le Werder Brême quitte à son tour X et fustige Elon Musk

Vert de rage.

Trois jours après le retrait de Sankt-Pauli du réseau social X, un autre club allemand a décidé de dire adieu à la plateforme. Le Werder Brême a en effet annoncé ce lundi quitter l’anciennement nommé Twitter en guise de protestation envers la direction d’Elon Musk, président de l’entreprise et désormais engagé dans la politique américaine auprès de Donald Trump. « Depuis qu’Elon Musk a pris le contrôle de la plateforme, les discours de haine, la haine envers les minorités, les messages d’extrême droite et les théories du complot ont pu se propager à un rythme incroyable, tout cela sous le couvert de la liberté d’expression. […] Les algorithmes et la prise de décision chez X sont des processus totalement opaques. De plus, Elon Musk utilise le réseau social comme une arme politique, comme nous l’avons vu récemment lors des élections américaines. »

Der Wadmin sagt Tschüss…👋 … und hofft auf ein Wiedersehen auf Bluesky. 🤝 Alle Infos zur Entscheidung 👉https://t.co/kziWD4vjdB Zum neuen Bluesky-Kanal 👉 https://t.co/Nr0B1Qi0Zq#Werder pic.twitter.com/a1Uwjceq4n — SV Werder Bremen (@werderbremen) November 18, 2024

Direction Bluesky

Si une telle décision peut sembler anodine au premier abord, il s’agit en réalité d’un véritable choix sociétal. X est encore utilisé par la plupart des entreprises comme un moyen de communication et d’information important. Ces derniers jours, plusieurs médias (dont le Guardian) et personnalités ont aussi fait le choix de se retirer du réseau, parfois pour migrer chez des concurrents. C’est notamment le cas du Werder : « Avec la récente radicalisation de la plateforme, une ligne a été franchie pour le club. Les Vert et Blanc quittent donc X avec effet immédiat et espèrent que les 600 000 followers suivront le club sur Bluesky à l’avenir. »

L’oiseau bleu est mort, vive le ciel bleu !

