Le Bayer Leverkusen perd du terrain à Brême

Werder Brême 2-2 Bayer Leverkusen

Buts : Ducksch (74e) et Schmid (90e) pour le Werder // Boniface (30e) et Agu (77e, CSC) pour le Bayer

Deux partout, balle au centre.

Déjà distancé en tête de la Bundesliga par le RB Leipzig et le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen a de nouveau lâché de précieux points sur la pelouse de Brême (2-2). Rien d’illogique, à l’issue d’une rencontre loin d’être maîtrisée. C’est même plutôt contre le cours du jeu que les champions en titre ouvrent le score, Victor Boniface reprenant à bout portant un centre parfait de Jérémie Frimpong (0-1, 30e).

Cette fois, la fin de match n’aura pas souri

Tout à coup un peu mieux dans leur match, les visiteurs se font plus mordants. Mais il n’y a pourtant rien d’illogique à voir Marvin Ducksch claquer une tête gagnante pour ramener les siens à hauteur, à un quart d’heure du terme (1-1, 74e). Encore des points perdus en route pour la bande de Xabi Alonso ? La réponse aurait pu être non grâce à Félix Agu, qui se charge d’envoyer un improbable dégagement directement dans son propre but (1-2, 77e). Mais pour une fois, le temps additionnel joue des tours à Florian Wirtz et ses copains, rejoints sur un coup de canon de Romano Schmidt sous la barre (2-2, 90e).

Le back to back se complique déjà.

