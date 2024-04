Pronostic Bayer Leverkusen Werder Breme : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leverkusen fait le spectacle et remporte le titre

C’est bientôt l’heure pour le Bayer Leverkusen à qui il ne manque qu’une victoire pour décrocher le titre en Bundesliga. Invaincus toutes compétitions confondues, Xabi Alonso et ses hommes sont en train de réaliser une saison XXL, et viennent même d’enchaîner une 7e victoire consécutive dans la semaine contre West Ham en quart de finale aller de C3 (2-0 à domicile). Le triplé est également envisageable puisque Leverkusen va disputer la finale de la Coupe d’Allemagne contre Kaiserslautern. Pour cette rencontre, l’équipe-type devrait être alignée pour aller chercher ce succès historique. Toute l’équipe était au diapason cette saison, mais on retiendra l’impact des deux pistons Grimaldo (11 buts, 15 passes TCC) et Frimpong (12 buts, 10 passes) et du prodigieux meneur de jeu Wirtz (14 buts, 18 passes). L’attaquant Boniface a récemment fait son retour de blessure et a d’ailleurs marqué lors de son entrée en jeu contre West Ham (17 buts, 8 passes en 26 matchs).

Déjà quasiment maintenu et bien trop loin pour espérer une qualification européenne, le Werder Brême ne devrait pas gâcher la fête de Leverkusen. D’autant que cette équipe ne gagne plus depuis maintenant 7 matchs (5 défaites, 2 nuls). Notamment défaite contre Wolfsburg (0-2), l’ancien club de Johan Micoud a tout de même été accrocheuse à Francfort le week-end dernier (1-1). Privé de plusieurs joueurs (a priori Alvero, Friedl, Pieper ou encore Stage), le Werder pourra en revanche compter sur la présence de Duksch (9 buts, 5 passes) ou encore Schmid (2 buts, 4 passes). Mais ce sera probablement insuffisant pour venir déranger la formation de Xabi Alonso qui fera le spectacle devant son public pour fêter le titre comme il se doit.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

