Romeyer : « Galtier raciste ? C’est quoi ces conneries ? »

Le chevalier Rolland vole au secours de Galtier.

Actuellement étouffé par une affaire de racisme, Christophe Galtier a reçu un nouveau soutien, ce jeudi, en provenance du Forez. Roland Romeyer, président de l’AS Saint-Étienne entraînée par Galtier de 2009 à2017, a tenu à défendre l’homme avec qui son club a remporté la Coupe de la Ligue en 2013 : « Pardon ? Christophe Galtier raciste ? C’est quoi ces conneries ?, a-t-il déclaré dans une interview dans le journal Le Parisien. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Jamais Christophe n’a émis une quelconque remarque raciste à Saint-Étienne. »

Il narre ensuite une histoire liée au ramadan où Christophe Galtier s’était seulement voulu prévenant : « Une fois, il y a eu une histoire avec le ramadan, mais elle n’a rien à voir avec de la discrimination. Il faisait une chaleur très très forte. Et Christophe m’a appelé pour me dire que deux joueurs, Faouzi Ghoulam et Idriss Saadi, pratiquaient le ramadan. Avec la chaleur, il craignait un problème cardiaque. C’était vraiment une question de santé. Mais Christophe était vraiment inquiet pour la santé de ses joueurs, avant de poursuivre sur la question du recrutement, Jamais la question de la religion n’a été évoquée pour une recrue. Les seules interrogations qu’on a eues parfois sur certains joueurs, c’était s’il y avait une Coupe d’Afrique des nations qui nous aurait privés de trop de joueurs en même temps en janvier. »

En Verts et contre tous.

