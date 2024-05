Avec son triplé, Ademola Lookman entre dans un cercle très fermé

Coup du chapeau !

En marquant un triplé exceptionnel de précision, de puissance et de vitesse d’exécution, Ademola Lookman vient d’offrir à l’Atalanta son premier titre européen, et son premier titre tout court depuis 61 ans (une Coupe d’Italie en 1963). Au palmarès de l’ailier nigérian figurent aussi désormais plusieurs statistiques, qui ne raisonnent pas pour autant comme des accessits.

6 – Ademola Lookman's is the sixth hat-trick to be scored in the final of a major UEFA competition, and the first since Jupp Heynckes' for Borussia Mönchengladbach in the 1975 UEFA Cup. Treble. pic.twitter.com/CCsNBoYvgB

— OptaJoe (@OptaJoe) May 22, 2024