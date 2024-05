Atalanta-Leverkusen : découvrez les compos des invincibles et de leurs chasseurs

51 matchs sans défaite, série en cours.

Pas de surprise pour l’Atalanta et le Bayer Leverkusen qui ouvrent le bal des finales européennes ce mercredi, à Dublin. Gian Piero Gasperini et Xabi Alonso ont fait dans le classique pour aller chercher le titre suprême en C3. La Dea ne déplore que l’absence préjudiciable de Marten De Roon au milieu de terrain, pour le reste il s’agit du 3-4-3 habituel avec le retour de Sead Kolašinac (blessé au Vélodrome, contre l’OM) axe gauche et Gianluca Scamacca en pointe, épaulé par Charles De Ketelaere et Ademola Lookman.

Côté Bayer Leverkusen, les invincibles qui comptent bien le rester aussi à l’issue de la soirée irlandaise, Victor Boniface devra sortir du banc puisque c’est encore Amine Adli qui lui est préféré pour faire mal entre les lignes. La défense sera menée Jonathan Tah, le milieu par Granit Xhaka, les couloirs seront animés par Josip Stanišić et Grimaldo, tandis que Florian Wirtz semble prêt à secouer les transalpins sur 90 minutes (et plus si affinités). Pas de changement de dernière minute dans les cages puisque c’est le numéro 2, Matěj Kovář, qui reste entre les montants pour le dernier acte.

Les compositions officielles :

Atalanta (3-4-3) : Musso – Djimsiti, Hien, Kolašinac – Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri – De Ketelaere, Scamacca, Lookman.

Bayer Leverkusen (3-4-3) : Kovář – Tapsoba, Tah, Hincapié – Stanišić, Palacios, Xhaka, Grimaldo – Frimpong, Wirtz, Adli.