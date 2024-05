Deux nouvelles têtes chez les Bleues

Bienvenue à Louna Ribadeira et Inès Benyahia.

Hervé Renard, le sélectionneur de l’équipe de France féminine, a décidé d’appeler pour la première fois ces deux attaquantes pour la double confrontation face à l’Angleterre à l’occasion des éliminatoires de l’Euro 2025, le 31 mai et le 4 juin prochains. La première (19 ans) a contribué à la très bonne saison du Paris FC, ponctuée par une qualification en Ligue des champions. Elle a d’ailleurs été élue meilleur espoir de la D1 Arkema aux Trophées UNFP lundi 13 mai.

De son côté, autrice de 8 buts, Inès Benyahia (21 ans) a évolué du côté du Havre (neuvième du championnat), prêtée par l’Olympique lyonnais. Ses anciennes coéquipières Griedge Mbock, Eugénie Le Sommer et Amel Majri sont toutes absentes pour cause de blessure. Après deux matchs disputés, les Bleues sont actuellement premières du groupe A3 avec six points, devant les Anglaises tenantes du titre (4 points, 1 nul, 1 victoire), la Suède (3e, 1 point) et la République d’Irlande (4e avec 0 point).

Les 2️⃣4️⃣ joueuses sélectionnées pour la 𝐝𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 face à l’𝐀𝐧𝐠𝐥𝐞𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔥 Première convocation pour @benyahia_ines et @Louna_Ribadeira 👏#FiersdetreBleues pic.twitter.com/pcpdexBaye — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) May 22, 2024

Rien n’est donc encore joué.