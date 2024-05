David Alaba rend hommage à Toni Kroos après l’annonce de sa retraite

C’est beau l’amour.

À peine la retraite de Toni Kroos officialisée, les hommages pleuvent sur les réseaux sociaux. À commencer par ses coéquipiers du Real Madrid, dont David Alaba, qu’il a d’abord connu au Bayern Munich entre 2010 et 2014 avant que l’Autrichien ne le rejoigne en Espagne en 2021. « Depuis combien de temps se connaît-on ? Depuis combien de temps joue-t-on ensemble sur le terrain ? Depuis combien de temps fête-t-on des succès ensemble ? Depuis très longtemps. Et maintenant, tu vas mettre fin à ta carrière ? Non, non, non ! Cela m’agace et m’attriste et tu le sais ! Je peux seulement te dire que tu as bien mérité ta retraite. Tes succès parlent pour eux-mêmes », a publié le défenseur sur Instagram.

Ensemble, Kroos et Alaba ont remporté d’innombrables trophées, parmi lesquels deux Ligues des champions, une avec Munich (2013) et une à Madrid (2022). Une troisième coupe aux grandes oreilles pourrait même être leur dernier titre commun, le dernier de la carrière – en club – de l’Allemand. C’est en tout cas le souhait émis par l’international autrichien : « Tu es une des personnes les plus gentilles que je connaisse. On a partagé tellement de moments inoubliables sur le terrain et tu étais soit un excellent équipier soit un adversaire coriace. Mais tu n’as jamais pris au sérieux mes conseils en matière de mode. C’était une période incroyable, quel parcours. Célébrons notre dernier titre ensemble à Londres, p****n de légende ! Je t’aime ! »

Post Instagram Voir sur instagram.com

Un beau projet, à moins que Dortmund ne gâche leur fête.