Diego Costa héros en jet-ski pendant les inondations au Brésil

Appelez-le Don Diego de la Vega.

Alors que l’État du Rio Grande do Sul est en proie à des pluies torrentielles mortelles (37 décès, 74 disparitions a minima), Diego Costa est venu en aide à plusieurs familles de son quartier d’Eldorado, situé à proximité de la capitale de l’État, Porto Alegre (Costa joue au Grêmio depuis janvier). Globo Esporte indique que l’ancien bomber de l’Atlético de Madrid (35 ans) n’a eu besoin que de 30 minutes pour mobiliser plusieurs de ses amis, charger des jet-skis dans leurs Jeeps et ensuite contribuer à extirper les familles sinistrées des eaux. Plusieurs vidéos des habitants ont circulé sur les réseaux, confirmant ces dires.

Diego Costa, do Grêmio, parou no alagamento em Eldorado do Sul para perguntar o que as pessoas estavam precisando por conta das fortes chuvas.

As pessoas afirmaram que precisavam resgatar as vítimas da enchente. O atacante levou 1 jet ski na sua caminhonete e conseguiu mais 4… pic.twitter.com/MD70hnes0b

