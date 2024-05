Le championnat brésilien suspendu pour deux journées

Belle solidarité entre les clubs brésiliens.

La CBF a annoncé ce mercredi la suspension totale de la Serie A du championnat brésilien pour les deux prochaines journées, qui seront disputées à une date ultérieure. Cette décision fait suite à la catastrophe humanitaire et climatique que traverse l’État du Rio Grande do Sul, où résident trois clubs de première division : le Grêmio, l’Internacional et le Juventude. Cette région du sud du Brésil fait face à des inondations monstres, qui ont déjà entraîné la mort de 149 personnes et le déplacement de centaines de milliers d’autres.

La décision de suspendre le championnat a été soutenue par quinze clubs du pays, en solidarité avec ceux du Sud touchés par cette tragédie. Depuis le début des crues, les matchs du Grêmio, de l’Internacional et du Juventude ont déjà été reportés, leurs stades ayant été totalement inondés. Cinq clubs se sont montrés défavorables à l’arrêt temporaire du championnat : Corinthians, Palmeiras, Flamengo, São Paulo et le RB Bragantino.

On ne reverra donc pas Dimitri Payet sur les prés verts avant le 1er juin.