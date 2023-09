Un nul de haute volée entre Fluminense et Internacional

Vivement la semaine prochaine.

Fluminense et l’Internacional se sont quittés sur un score de parité (2-2), dans la nuit de mercredi à jeudi, en demi-finale aller de Copa Libertadores. Au Maracanã de Rio, les deux équipes n’ont pas pu se départager, avant le match retour prévu dans la nuit du 4 au 5 octobre. Avec des joueurs comme Marcelo, Ganso, Felipe Melo côté carioca, ou Ener Valencia, Charles Aranguiz ou Dalbert côté Porto Alegre, cette rencontre avait des allures d’affiche de gala. Dans une ambiance de feu, le spectacle n’a pas manqué et les 22 acteurs ont offert un sacré scénario.

Auteur de l’ouverture du score, sur une superbe contre attaque, et après un contrôle orienté parfait pour s’emmener le ballon, John Kennedy a servi German Cano pour l’ouverture du score. Mais l’Internacional s’est plus que réveillé par la suite, avec l’égalisation de Hugo Mallo, arrivée du Celta cet été, puis le but du 2-1 d’Alan Patrick, sur une passe de Valencia. Entre temps, Gabriel Mercado aurait même pu donner l’avantage plus tôt au sien, avant de voir son but annulé par la VAR. À un peu plus de 10 minutes du terme, c’est de nouveau Cano qui est sorti de sa boîte pour égaliser et redonner de l’espoir aux siens avant le match retour, lui qui réalise une compétition de rêve, avec 11 réalisations en 10 matchs. À 35 ans, l’Argentin pourrait retrouver en finale, un rival paulista bien connu, Palmeiras, ou l’un des plus grands clubs de son pays d’origine, Boca Juniors. Les deux équipes s’affrontent dans la nuit de jeudi à vendredi à la Bombonera, pour la manche aller.

Décidemment, Marcelo aiment vraiment les compétitions continentales.