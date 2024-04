Dimitri Payet : « Ma guérison a commencé quand je suis arrivé à Vasco »

La feijoada, le meilleur des remèdes.

Pour la première fois depuis son arrivée en fanfare à Rio de Janeiro, Dimitri Payet a donné une interview à un média brésilien. Devant les caméras de la Globo, le Français s’est livré sur l’accueil offert par les supporters de Vasco da Gama. « Ce jour-là, ça a été le début du processus de ma guérison. Quand je suis arrivé, je n’étais pas au mieux dans la tête après ce qu’il s’était passé avec Marseille. Je pense que c’est Vasco et ses supporters qui m’ont guéri et m’ont relevé, car j’étais au sol, a estimé le Réunionnais. C’est la première fois qu’on me donne autant d’amour sans que j’ai rien fait pour l’avoir. »

L’ancien international s’est également exprimé sur son évolution physique. « Au début, c’était difficile parce qu’il y a eu un long moment entre le moment où j’ai cessé de jouer à Marseille et le moment où j’ai repris avec Vasco. […] Je sortais d’une saison où je suis resté un an sans jouer. Le plus dur a été de reprendre le rythme. La saison passée, j’ai fait de mon mieux, mais je savais que physiquement, je ne pouvais pas faire plus », a confié le nouveau chouchou des Vascaínos. Arrivé au Brésil en août dernier, Payet a participé au maintien de son club en Serie A la saison passée. Alors que le championnat brésilien reprend ce samedi, il devrait en manquer la première journée à cause d’une légère blessure au genou droit. Le joueur formé à Nantes a tout de même envoyé un message à ses futurs adversaires : « Cette année, avec une préparation physique complète, je pense qu’on verra la différence sur le terrain. »

Les clubs brésiliens sont prévenus.

