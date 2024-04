Alex Morgan et Lindsey Horan réagissent à la polémique Korbin Albert

Discours de capitaines.

En marge de la demi-finale de la SheBelives Cup prévue ce samedi à Atlanta face au Japon, la capitaine américaine Lindsey Horan et sa prédécesseure Alex Morgan sont revenues au micro d’ESPN sur la polémique touchant, leur coéquipière Korbin Albert, accusée de partager des propos homophobes. « Nous avons travaillé extrêmement dur pour maintenir l’intégrité de cette équipe nationale à travers toutes les générations, et nous sommes extrêmement, extrêmement tristes que cette norme n’ait pas été respectée. » a déclaré la capitaine d’un ton formel. La double championne du monde Alex Morgan a elle été plus tranchante, expliquant que l’équipe nationale s’engageait « à maintenir un espace sûr et respectueux, en particulier en tant qu’alliées et membres de la communauté LGBTQ+ ». Cette dernière a préciser dans son intervention que des discussions en interne ont eu lieu sur le sujet, et « cela restera au sein de l’équipe ».

Fin mars, la joueuse du PSG, avait créé la polémique en repartageant une vidéo TikTok dans laquelle un jeune homme qui « avait honte de sa bisexualité et de son identité transgenre » explique comment la religion catholique l’a remis dans le droit chemin. Une situation délicate à gérer pour la jeune parisienne qui s’est par la suite excusée sur ses réseaux sociaux. D’après le Washington Post, la fédération américaine de football confirme qu’Albert est pour le moment maintenue dans le groupe.

On le répète, le football, c’est aussi politique.

