Lindsey Horan rugira avec l’OL jusqu’en 2026

Textor peut compter sur ses compatriotes.

L’OL a annoncé le transfert définitif de Lindsey Horan (29 ans), sur son site, ce jeudi. Arrivée dans la capitale des Gaules en janvier 2022, en prêt en provenance des Portland Thorns, la milieu de terrain s’est engagée jusqu’en 2026. Les Lyonnaises ont déboursé 250 000 euros, avec 50 000 euros de bonus éventuels, pour s’attacher les services de la star américaine.

La native de Golden aux États-Unis a marqué 8 buts en 37 matchs depuis le début de son aventure avec l’OL. Sous les couleurs lyonnaises, elle a remporté deux titres de championne de France (2022, 2023), une Ligue des champions (2022) et une Coupe de France (2023). Sélectionnées avec les États-Unis pour le mondial féminin, se déroulant en Australie et en Nouvelle-Zélande, du 20 juillet au 20 août prochain, la capitaine et sa team USA devront défendre leur titre acquis en 2019.

Cap Horan au rapport.

