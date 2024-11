Le groupe vit (pas) bien.

Convoquée par Laurent Bonadéi pour les deux prochains matchs de l’équipe de France contre le Nigeria (le 30 novembre à Angers) et contre l’Espagne (le 3 décembre à Nice), Marie-Antoinette Katoto a glissé quelques mots à l’AFP sur son début de saison en club, du côté du PSG. L’attaquante parisienne, pas forcément titulaire indiscutable depuis le début de l’exercice, a évoqué « une ambiance pesante » au club, notamment en raison de différends entre des joueuses et le nouveau coach Fabrice Abriel : « Il faut crever l’abcès et se dire les choses. »

Katoto déjà sur le départ

La saison 2024-2025 du Paris Saint-Germain avait démarré par son élimination précoce en barrages de Ligue des champions contre la Juventus, ce qui a laissé des traces. « La saison est partie sur de très mauvaises bases et sur des incompréhensions durant le mercato », explique Katoto. En parlant de mercato d’ailleurs, l’attaquante des Bleues, qui a marqué six buts lors de ses trois dernières rencontres, est en fin de contrat au mois de juin et semble sur le départ : « Ma décision est déjà prise et ne changera pas. Il n’y a pas de négociations en cours. »

À chaque saison son départ d’une star gratos au PSG.

